2. Den store beslutning: spørgsmål du bør stille dig selv, før du får en hund

Når du skal vælge, hvilken hunderace der passer til dig, din husstand, dit hjem og din livsstil, er der mange vigtige faktorer at overveje. Som hundeejer er det dit ansvar at passe på din hunds sundhed og trivsel.

Når dit nye kæledyr ankommer, får det brug for:

E rnæring — der danner grundlaget for, at din hund kan få et sundt liv – uanset dens race – ved at du sikrer, at den får det rigtige foder i den rigtige mængde, der passer til dens alder, fra starten

J ævnlige check-up hos dyrlægen for at holde øje med dens fremskridt og sundhed

E n mængde motion, der er passende for dens race og udviklingstrin

S ocialisering og træning, som giver den mulighed for at finde sin plads i livet

Internathund eller racehvalp?

Måske beslutter du dig for at adoptere din hund fra et internat. Det vil formentlig betyde, at du udvælger en ældre hund blandt de kandidater, der allerede venter på nye hjem. Disse vil sikkert omfatte både racehunde og hunde af blandet race. Din nye hund vil sandsynligvis være ovre hvalpestadiet, når den ankommer til dit hjem, men vil stadig have brug for masser af opmærksomhed, mens den vænner sig til sine nye mennesker og omgivelser.



Hvis du beslutter dig for, at en racehund med stambog er det rigtige valg for dig, vil du være i stand til at basere dit valg på de talrige oplysninger, der findes om de forskellige hunderacer. Du vil også være bedre forberedt, når du skal vælge en hvalp. I så fald skal du sørge for at lave din research grundigt, så du kan finde en ansvarlig opdrætter. At guide dit nye kæledyr gennem de kritiske første måneder af dets liv er et privilegium såvel som et ansvar. Uanset hvilken race du vælger, har din nye hvalp brug for masser af pleje og opmærksomhed.