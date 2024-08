Affenpinscher

Hovedpelsen er karakteristik ved affenpinschere, der danner buskede, strittende øjenbryn, en ring rundt om øjnene, et imponerende skæg, strithår på toppen og bakkenbarter. Pelsen bør være så strid og pjusket som muligt. Dette er væsentligt for at passe til det abeagtige udtryk, som har givet racen dens navn – "Affen" betyder abe på tysk.

Kombineret med en charmerende, fræk personlighed og modig, hurtigt tænkende og intelligent natur er affenpinschere fremragende familiehunde.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)