Afghansk mynde

Afghanske mynders medfødte ynde og gennemtrængende blik har vundet dem mange beundrere over hele verden. Oprindeligt blev den afghanske mynde opdrættet som jagthund i bjerge og ørkener, og den besidder imponerende fart, udholdenhed og behændighed.



Selvom den afghanske mynde er reserveret over for fremmede, er den hengiven, loyal og legesyg over for sin menneskefamilie. Når det er sagt, så er den afghanske mynde kendt for at have et relativt selvstændigt sind og reagerer ikke godt på strenge træningsmetoder. De egner sig bedst til ejere med erfaring.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)