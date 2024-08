Airedale terrier

Airedale terriere er altid opmærksomme, ikke aggressive, robuste og ikke lette at skræmme. Det er en aktiv, muskuløs hund, der har et ivrigt udtryk og en meget venlig natur.

Airedale terriere er kendt for at være en af verdens mest alsidige hunderacer og for deres egenskaber som jægere, atleter og ledsagere. I nogle lande bruges de ofte som politihunde.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)