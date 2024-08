American akita

Venlig, opmærksom, lydhør, værdig, dristig og modig: Disse er de tillægsord, der bedst beskriver american akitas. Denne stærke ledsager lovprises for sine medfødte vagtinstinkter. Socialisering fra en meget tidlig alder anbefales kraftigt. De er relativt mistroiske over for folk, de ikke kender, og er en smule dominerende i forhold til andre hunde.

De er stille, men har stor tilstedeværelse og udviser selvsikkerhed i alle situationer. Deres hoved siges at ligne en bjørn, især en isbjørn, men der er faktisk mange flere ligheder mellem de to arter.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)