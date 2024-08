American foxhound

Denne ukuelige jagthund, som generelt arbejder i flok, er et dyr, der trives bedst udendørs.

George Washington var fortaler for american foxhounds. Ved at importere forskellige hunde fra Storbritannien i slutningen af det 18. århundrede samt franske hunde, avlet af Marquis de Lafayette, lagde han fundamentet for fremtidens race.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)