En appenzeller sennenhund, der traditionelt blev brugt til at drive og vogte kvæg og andre dyr samt beskytte gården, er også en alsidig brugshund og fremragende familiehund. De tilhører en mellemstor tricolore-race med gode proportioner.

En appenzeller sennenhund, der er muskuløs, yderst aktiv og adræt med et karakteristisk udtryk fuld af spilopper, er generelt livlig, i godt humør og selvbevidst. De er frygtløse, men mistroiske over for fremmede. De er kendt for at være stædige, men også gode følgesvende og yderst lærenemme.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)