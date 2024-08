Chien d`artois er store hunde, der i dag især bruges til jagt. Disse arbejdsomme hunde er ikke så hurtige, men i stand til at holde farten, så de kan drive vildtet hen imod jægeren ved nøje at følge færten med deres meget gode lugtesans.

Et kobbel på seks til otte chien d`artois, der går godt i spænd, vil udføre et stykke arbejde, der gør selv den mest krævende jæger tilfreds. De er kendt for at være hårdføre, velafbalancerede og hengivne hunde, både i felten og i hjemmet.

