Østrigsk pinscher

Østrigske pinschere er viljestærke og opmærksomme, livlige og legesyge hunde, der er særligt hengivne og venlige over for de mennesker, de kender. De er mistroiske over for fremmede og ubestikkelige som vagthunde, og de har ikke et særligt stort jagtinstinkt, da deres hovedopgave i meget lang tid har været at beskytte mennesker og ejendom.

Racen har altid været brugt til at vogte husdyr, selvom de også er meget energiske og selvsikre vagthunde. Østrigske pinschere er tætbyggede, mellemstore hunde. Selvom de tydeligvis tilhører pinschertypen, adskiller de sig fra deres tyske slægtninge, hvad angår hårtype, pelsfarve og proportioner.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)