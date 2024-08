Basenjien har en let og fin kropsbygning med lange ben, altid afbalanceret, livlig og intelligent.

Selvom den er relativt selvstændig og reserveret over for fremmede, er basenjien kendt for at være hengiven over for sin familie. Denne bemærkelsesværdigt rene hund er aktiv og bevæger sig yndefuldt med sine lange, bløde skridt.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)