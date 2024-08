Basset artèsien normand

Basset artèsien normander er hunde, der anvendes til jagt på småvildt, og som kan arbejde alene eller i en gruppe. Deres korte ben gør dem i stand til at trænge ind i meget tæt vegetation, hvor større hunde ikke kan komme ind i, for at drive vildtet ud. De kan lide at jage kaniner, men kan også klare harer og rådyr. De sporer og driver vildtet ud med stor sikkerhed, ikke hurtigt, men metodisk og støjende. De er naturligt muntre og meget hengivne.

Da Léon Verrier blev formand for raceklubben i 1927, udtrykte et han ønske om at styrke racens normanniske karakter i modsætning til chien d`artois. Af bogen over standarder, der blev offentliggjort tre år senere, fremgik det, at "basset artesien normand kun burde være et skridt fra en normannisk type uden spor af artois".

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)