Basset fauve de bretagne

Denne race er ud over at være passionerede jagthunde enestående ledsagere, der værdsættes for deres selskabelighed, hengivenhed og ligevægt.

De affinder sig nemt med alle typer vildt og terræn. Under jagt er de modige, snu og stædige, hvilket er en god opskrift på effektivitet.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)