Bayersk bjergschweisshund

Bayerske bjergschweisshunde er rolige, stabile hunde, der udvikler en stærk relation til sin ejer, samtidig med at de er reserverede over for fremmede. Alle sporhunde stammer fra primitive jagthunde eller tysk bracke.

Disse racehunde har en gennemtrængende gøen og en yderst veludviklet lugtesans til jagt, så de kan følge sporene fra vildt af enhver størrelse med stor præcision. De mest pålidelige, udholdende hunde blev oprindeligt udvalgt fra flokken som førerhunde, der skulle opsnuse sporene fra sårede byttedyr.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)