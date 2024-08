Beagle-harrier

Baron Gérard, der betragtes som racens fader, prioriterede udholdenhed og vedholdenhed, da han valgte egenskaber, så beagle-harrieren vil altid kunne følge flokken i en klapjagt uden at miste overblikket. Det er grunden til, at beagle-harriere er nemme at træne og fulde af begejstring.

Beagle-harrieren er et elegant kompromis mellem de to racer. Disse sporhunde kan finde harer, ræve, rådyr og vildsvin.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)