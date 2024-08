Bearded collie

Den beardede collie er en afbalanceret, opmærksom, livlig, selvsikker og aktiv hund. Dens temperament er kendetegnende for en stabil, intelligent arbejdshund uden spor af nervøsitet. Den beardede collie synes at bevæge sig ubesværet og kan dække et stort areal med elegance og ynde. Dens gang bekræfter, at den er som skabt til sit arbejde. Eksperter lovpriser denne hyrdehunds bevægelighed, som kombinerer smidighed med effektivitet.

Som selskabshund er den mild og stabil og kan tilpasse sig enhver husstand. Den er kendt for at være tålmodig over for børn og andre familiemedlemmer, og dens livlige, legesyge temperament varer langt op i alderen.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)