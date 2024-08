Cane da pastore bergamasco

Cane da pastore bergamascoer er stærke, men meget velproportionerede mellemstore hunde med et ret uhøjtideligt udseende. De er fremragende hyrde- og vagthunde.

Hyrdehunde opdrættes til at samle og vogte fåreflokke, så det er ingen overraskelse, at de har et eksemplarisk gemyt, som er karakteriseret ved årvågenhed, koncentration og psykologisk balance. Deres evne til at lære og deres beslutsomhed, sammen med deres smidighed og tålmodighed gør dem til enestående vagthunde og ledsagere. De er velegnede til mange forskellige opgaver og knytter tætte bånd til mennesker.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)