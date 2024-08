Black and tan coonhound

Black and tan coonhounds er godmodige, sociale og rolige hunde, der kan arbejde tæt sammen med andre hunde. Visse individer kan være lidt reserverede, men de er aldrig sky eller ondskabsfulde. Aggression over for mennesker og andre hunde er særdeles uønsket. Ansigtet udtrykker opmærksomhed og venlighed.

Black and tan coonhounds er først og fremmest brugshunde, der er trænet til at finde vaskebjørne og jage dem fra jorden og op i træerne. Denne amerikanske hunderace er ikke kun klar til strabadser året rundt – den kan også klare selv det sværeste terræn. Deres talent og mod gør dem også gode til at opspore hjorte, bjørne, pumaer og andet storvildt.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)