Disse belgiske kvæghunde er mellemstore og robuste hunde med en grov og vilter pels. Kun på hovedet er håret kort og fladt. Bouvier des ardennes-hundens pels er tæt og vandtæt, så den kan vogte og drive kvæg, uanset vejr forhold.

Selvom racen primært er opdrættet som arbejdshund, er bouvier des ardennes-hunden et kærligt, opmærksomt kæledyr til den aktive familie. De er kendt for at være tålmodige over for børn og have relativt let ved at leve sammen med andre kæledyr, så længe de bliver præsenteret ordentligt for hinanden.

