Bouvier des flandres-hunde blev oprindeligt brugt til at drive kvæg, som trækdyr og til at kærne smør. Moderniseringen af landbrugsmaskiner ændrede dette, og i dag bruges bouvier des flandres til at beskytte gårde og som vagthunde.

Disse viljestærke hunde har det bedst med erfarne ejere, der kan afsætte tid til deres træning og pelspleje.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)