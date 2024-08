Braque de l'ariege

Denne bjergpointer fra det sydvestlige Frankrig egner sig til alle former for jagt. Den stærke men slanke hund er hårdfør, føjelig, nem at træne og stråler af livskraft.

De slanke ben, fremtrædende muskler og veldefinerede linjer er efterspurgt. Dens hvide pels med blege orange – til tider brune – pletter gør den til en elegant og iøjnefaldende hund.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)