Braque saint-germain-hunde er pointere, der hovedsageligt bruges til at jage fuglevildt, selvom de også bruges til andet vildt, når lejligheden byder sig. Braque saint-germain-hunde er meget sociale, afbalancerede og hengivne over for mennesker, de kan lide familielivet, men de er først og fremmest jægere.

De foretrækker fasaner, vagtler og skovsnepper, som de apporterer med stor omhu. De er nemme at træne, men de kan ikke lide, at blive presset.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)