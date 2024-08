Briquet griffon vendèen

Denne robuste race udviser stort initiativ og udholdenhed. De skal kunne finde et koldt spor, jage vildt og drive. De er entusiastiske jagthunde, der kræver en fast hånd. Denne lærenemme og meget målrettede, mellemstore griffon er ret kompakt og velproportioneret.

Den er den eneste race, der har beholdt navnet "briquet", som betyder mellemstor hund. Greven af Elva påbegyndte et kontrolleret avlsprogram inden Første Verdenskrig for at fremavle en mindre, forbedret version af grand griffon vendeen.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)