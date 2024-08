Bullmastiff

Bullmastiffen er en kraftigt bygget hund, der giver indtryk af stor styrke uden at virke tung. Denne energiske, altid opmærksomme og loyale hund har et ry for at være hårdfør, aktiv og en pålidelige beskytter.

På trods af dens store størrelse er den faktisk en meget venlig hund, som vil være en fremragende familiehund.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)