Cao de castro laboreiro-hunde er af mastiff-typen med en karakteristisk næsten kvadratisk kropsbygning. De er energiske dyr med et generelt flot udseende – til tider med en ret iøjnefaldende farve. De løber frit, nemt og energisk.

Cao de castro laboreiro-hunde er loyale og lydige over for mennesker, de kender, og er dygtige til at beskytte kvæg mod angreb fra de mange ulve, der stadig findes i bjergene i det nordlige Portugal. De er ganske enkelt fantastiske vagthunde, der tilsyneladende aldrig kobler fra. Disse hunde er selvbevidste og ædle, men også hårdføre bjerghunde med et alvorligt og frygtindgydende udtryk.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)