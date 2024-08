Denne portugisiske race kommer fra et meget fjerntliggende sted langt ude i Atlanterhavet, så det er ingen overraskelse, at den er meget, meget sjælden. Den hårdføre cao fila de sao miguel er en intelligent kvæghund, som er eftertragtet af kvægbønder i sit hjemland på grund af dens fysiske egenskaber, der gør den i stand til at arbejde hårdt i alt slags vejr.

Disse fremragende kvæghunde er også velegnede til at vogte ejendomme og forsvare folk. De er meget viljestærke over for fremmede, men lydige over for deres ejer. De er meget intelligente og modtagelige, og når de driver malkekøer, bider de lavt for at undgå at beskadige yverne.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)