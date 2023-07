Alt, hvad du behøver at vide om racen



Cavalier king charles spaniels er altid klar, hvilket de viser ved at logre med deres lange, hvislende haler, og de er kendt for deres søde og milde temperament. Som en af de mindre racer af spaniel tilpasser de sig godt til de fleste husholdninger og vil hurtigt blive et integreret medlem af familien. Når cavalier king charles spaniels er trænet, er de normalt også gode med børn og andre dyr.

Hvis vi skal kunne forstå oprindelsen af cavalier king charles spaniel, er vi nødt til at gå tilbage i tiden til 1500-tallet, da toy spaniels første gang blev set i Europa – muligvis hentet fra Østasien. Senere, i det 17. århundrede, blev disse meget små hunde en favorit blandt kong Charles I og hans søn, Charles II, hvilket resulterede i det efterfølgende øgenavn (deres fører kastede ikke det bredeste net, da de omdøbte racen). Det var dog først i 1920'erne, at cavalier king charles spaniel dukkede op som en særskilt race i sig selv.

Nu er cavalier king charles spaniel en af de mest populære typer spaniel, og det fik et yderligere løft, da den populære HBO-serie, Sex and the City, blev vist. Fans af showet vil huske, at Charlottes hund var en cavalier king charles spaniel, som uforglemmeligt hed Princess Dandyridge Brandywine – et fint navn for en hund.

Cavalier king charles spaniel har længe været beundret for deres bløde silkeagtige pels og kommer i fire forskellige farvemønstre - med variationer af kastanje, hvid, sort, tan og rød - eller Blenheim, Tricolour, Ruby og Black og Tan, for at give dem deres rigtige navne. Fælles for alle cavalier king charles spaniels er dog den luftige pels, lange hængende ører og store, udtryksfulde brune øjne.

Disse små hunde tilpasser sig let, og de er lige så tilfredse med at hygge sig på sofaen med deres ejere, som de er ved at gå en tur. Med en lang levetid og en alder på op til 20 år er cavalier king charles spaniel et glimrende valg af en all-round ledsager.