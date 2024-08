Tjekkisk ruhåret hønsehund

Tjekkiske ruhårede hønsehunde er medlemmer af en ædel race af mellemstore, ruhårede hunde med et generelt udtryk af udholdenhed og kraft. Disse alsidige pointere har arvet de kvaliteter, der er nødvendige for at arbejde i felten, i vandet og i skoven. De er lette at træne og meget dedikerede over for deres ejere.

Første verdenskrig og dens konsekvenser var ansvarlige for, at den tjekkiske ruhårede hønsehund næsten uddøde i 1920'erne. Racen blev genoprettet, og fundamentet blev lagt af nogle af de oprindelige typiske eksemplarer, hvorfra den moderne tjekkiske ruhårede hønsehund blev udviklet gennem avl.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)