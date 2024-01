Denne race fascinerer mange med rynkerne i ansigtet, hudfolder på kroppen, små ører og en snude, der minder om en flodhests.

En shar pei kan, selvom den er utroligt loyal over for sine ejere, være ret reserveret over for fremmede og har et naturligt beskyttelsesinstinkt for sit hjem og sin familie.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)