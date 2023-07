Kroatisk hyrdehund

Kroatiske hyrdehunde har et stærkt instinkt til at vogte flokken, men de er også meget velegnede til opgaver som vagthunde. De er livlige, opmærksomme, ikke krævende og anses for at være nemme at træne.

Racens spredte sig langsomt men sikkert fra hjemegnene i Slovenien øst for Kroatien til resten af landet og derefter til udlandet. I dag er mange kroatiske hyrdehunde imponerende jagthunde. På grund af deres lille størrelse er de meget imponerende på en agility-bane.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)