Engelsk setter

Engelske settere blev udviklet som "setting spaniel" allerede i det 14. århundrede af jægere, der havde brug for en pointer til fuglevildt. Der kom for alvor gang i udvælgelsen af denne race i det 19. århundrede takket være indsatsen fra to mænd.

Edward Laverack anses for at være far til racen, mens Richard Purcell Llewellin specialiserede sig i en separat linje, der er kendt som llewellin setter.