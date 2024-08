Cao da serra da estrela-hunde er mastiffagtige molosser. De er stabile, kompakte og udholdende og får respekt fra fremmede grundet deres bestemte, reserverede adfærd.

De er utroligt lydige over for deres ejer og en loyal, uadskillelig følgesvend. De arbejder uudholdeligt med at beskytte flokken mod ulve og kvægtyve.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)