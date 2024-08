Eurasiere er stolte, rolige og afbalancerede samt årvågne ledsagere, der ikke gør særlig meget og ikke provokeres særlig nemt. De knytter sig meget til deres familie, men er reserverede over for fremmede. De har fuldstændig mistet deres jagtinstinkter, hvilket gør dem til dårlige vagthunde.

Deres godmodige natur og modtagelighed over for positiv træning gør dem til gode hunde for førstegangsejere. Selvom de er lidt voldsomme under leg, er de venlige og tålmodige, hvilket gør dem til gode kæledyr for både små børn og ældre mennesker.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)