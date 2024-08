Finsk spids

Finske spidshunde jager hovedsageligt vildt i skoven, f.eks. fugle, vandfugle, små gnavere og elge. Disse passionerede jægere er ret selvstændige, men arbejder også gerne som del af et hold, og markerer vildtet ved at gø.

De er livlige, energiske, modige og målrettede, men kan virke lidt reserverede over for fremmede. De er dog aldrig aggressive. Over for sin menneskefamilie er den kendt for at være veloplagt, hengiven og klar til at lege.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)