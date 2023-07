En wetterhoun er stille og har en stærk vilje. Den er reserveret over for fremmede, hvilket gør den til en ideel vagthund. Denne stærke vandhund er velegnet til forskellige discipliner.

Den er specialiseret i at jage oddere i marsklandet, men har vist sig at være lige så god til at fange muldvarper og andre skadedyr i haven. Som et resultat af dens temperament foretrækker den at afskrække frem for at handle. De fleste wetterhoun findes i deres hjemland, selvom nogle i dag lever i USA og andre dele af Europa.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)