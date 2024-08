Grand anglo-francais blanc et noir

Disse modige, stærke hunde er bygget til at jage storvildt som vildsvin og rådyr. Den muskuløse og kraftigt byggede grand anglo-farancais blanc et noir-hund er akkurat så hårdfør og robust som forventet pga. slægtskabet med gascon saintongeois-racen.

Racens antal ligger på omkring 2.000, og der fødes ca. 200 hvalpe om året. De bruges til jagt på store flokke rådyr (20 eller mere) og enkeltstående stykker råvildt. Hundens venlige sind gør, at den knytter tætte bånd til mennesker og er let at styre i et kobbel.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)