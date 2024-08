Greyhounden er kendt for at være atletisk og for sit skarpe syn og har været en favorit i Storbritannien siden middelalderen. En lov, der blev vedtaget på dette tidspunkt, erklærede, at kun de kongelige og adelen måtte jage med disse prestigefyldte hunde.

Disse hunde er intelligente, hengivne og rolige. De kræver ikke meget pleje og er glade for at slappe af det meste af dagen sammen med deres menneskefamilier. De egner sig bedst til ejere, der forstår deres unikke behov.

