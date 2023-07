Haldenstøvere er medlemmer af en loyal og mild race. Disse kvaliteter, sammen med deres egnethed til træning og venlige temperament, gør dem til meget gode selskabshunde, der er lette at leve sammen med.

Det antages, at importerede foxhounds, beagles og andre hunde blev krydset med lokale hunde for at fremelske haldenstøvere, som er opkaldt efter en by i det sydøstlige Norge tæt på den svenske grænse. Det meste af racens bestand findes stadig på egnen.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)