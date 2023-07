Hannoveransk schweisshund

Bare ved at kigge på dem ved du, at hannoveranske schweisshunde har stor appetit på at arbejde. De er velproportionerede, stærke hunde. Den brede, dybe brystkasse rummer de store lunger, der er nødvendige for at deltage i lange trættende jagter.

Hannoveranske schweisshunde har en let rynket pande og livlige mørke øjne, der udstråler et typisk alvorligt blik. Pelsen er overvejende rød, lige fra lysebrun til mørke striber, og sommetider kan den virke næsten sort.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)