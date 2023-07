Græske støvere er meget hårdføre hunde, der kan jage alene eller i kobler. De kan arbejde i alt terræn, fra sletter til bjerge, selv det mest ufremkommelige, f.eks. stejle klippeskrænter. Som sporhunde har de en veludviklet lugtesans og en rungende, harmonisk gøen. Kendere af racen roser dens godmodighed og udholdenhed.

De er mellemstore hunde med en sort og lysebrun korthåret pels, som har en lang historie i deres hjemland. De stammer sandsynligvis fra lokale hunde, der blev krydset med hunde, som var importeret fra resten af Europa. I Grækenland brugs græske støvere stadig primært til jagt, og de skal være frygtløse over for vildsvin, der kan veje et godt stykke over 100 kg.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)