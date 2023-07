Irish Water Spaniel

Irish water spanielere har nemt ved at tilpasse sig de fleste former for fugleskydning og jagt – de markerer ofte og apporterer gerne selv i tæt krat. Deres statur og natur gør dem til det traditionelle valg til jagt på vandfugle.

De er gode familiehunde, kærlige, legesyge og med en særlig "form for humor", hvor de gerne vil være med i alt, hvad der sker i hjemmet. De er dog ofte reserverede over for fremmede.

