Kaier er ivrige og meget opmærksomme hunde. Kaier bruges traditionelt som jagthunde, de lærer hurtigt, knytter stærke bånd til deres menneskefamilie og er gode ledsagere for alle.

De har tendens til at danne et kobbel, hvilket menes at være en af årsagerne til, at racen er forblevet ren. Den stribede pels er et af de karakteristiske træk. Kaien blev erklæret et "natur-monument" i 1934.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)