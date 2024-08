Anatolsk hyrdehund

Disse store, stærke hunde blev oprindeligt brugt til at vogte får i Anatolien. De er hårdtarbejdende hunde, der kan håndtere ekstreme klimaforhold – fra højsommer til frost om vinteren.

Disse store, kraftigt byggede hunde er robuste og hurtige, velopdragne og modige uden aggression. Som voksen er racen mistroisk over for fremmede, men trofast og hengiven over for ejeren gennem hele livet.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)