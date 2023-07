Karelske bjørnehunde er adrætte og frygtløse, og i deres hjemland Finland betragtes de som et nationalt klenodie. Som navnet antyder, blev de karelske bjørnhunde brugt til at jage store, aggressive dyr, såsom bjørne.

På trods af det er de reserverede, stille hunde, der vil gøre alt for deres ejere, og de er meget beskyttende over for deres menneskefamilie. Disse hunde er bedst egnet til erfarne ejere, som ved, hvordan man håndterer hunde med et stærkt jagtinstinkt.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)