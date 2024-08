Komondorer har en naturlig forsigtighed over for fremmede, og de er utroligt beskyttende over for deres ejere og deres ejendom, hvilket gør dem til værdsatte vagthunde.

På grund af deres store størrelse og beskyttende natur som hyrdehunde, er de bedst egnet til erfarne ejere, der kan styre deres socialiserings-, trænings- og motionsbehov.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)