Kromfohrländer

Kromfohrländere er familie- og selskabshunde, der er nemme at træne. De tilpasser sig hurtigt forholdene, men er lidt reserverede over for fremmede.

Der er to separate arter, der kan kendes på pelstypen: ruhåret eller glathåret.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)