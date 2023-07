De er frem for alt milde, lærenemme hunde med gode evner som jagthunde, især efter skuddet. De er livlige, men ikke nervøse.

The Large Munsterlander Club blev grundlagt i 1919, efter at sort-hvide hunde blev udelukket fra klubben for tysk langhår, fordi man mente, at de havde engelsk blod i sig.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)