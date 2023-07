Selvom de er fredelige af natur, er ca de bestiar-hunde kendt for at udvise mod og tapperhed i visse situationer. De er sociale over for mennesker og udviser stor loyalitet og hengivenhed over for deres ledsager.

Ca de bestiar er en fremragende vagt- og forsvarshund, som er selvsikker, når den hviler sig, og har et gennemtrængende blik, når den er på vagt.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)