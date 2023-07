Mastiffer er karaktermæssigt en sjælden kombination af storhed og mod. Disse rolige hunde er hengivne over for deres menneskelige følgesvende, og på trods af deres størrelse er de kendt for at være milde over for børn.

Mastiffer er store, stærke hunde, der kan veje mere end en fuldvoksen mand. De bruges over hele verden som sikkerheds- og vagthunde takket været deres opmærksomme, beskyttende natur og intimiderende udseende.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)