En mastino napoletano er en intelligent, pålidelig og loyal hund, som ikke er aggressiv eller snapper, medmindre man provokerer den. En majestætisk og nobel hund, som udstråler noget underforstået truende, hvilket gør den velegnet til vagt- og beskyttelsesopgaver.

Mastino napoletano er en af Italiens ældste hjemmehørende racer. Trods deres imponerende størrelse og udseende er disse hunde kendt for at have et utroligt mildt og roligt sind. Når det er sagt, skal det dog understreges, at dette ikke er en hund for førstegangsejeren på grund af dens størrelse og styrke.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)