Den norske buhund er modig, energisk og venlig, men er sjælden uden for sit hjemland, hvor den har et fremragende ry som ledsager, der er let at leve sammen med og træne. Denne typiske spids er en tæt bygget race, som er lidt mindre end gennemsnittet. Deres lige spidse ører understreger deres opmærksomme og oprigtige udtryk. Halen bæres krøllet sammen hen over ryggen.

Kilde: Vigtige fakta og karakteristika fra Fédération Cynologique Internationale (FCI)